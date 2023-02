Feiern in Eggerscheidt Der Dorfkarneval im Kessel am Pött ist zurück

Der große Saal des Restaurants Kessel am Pött in Eggerscheidt war an Altweiber wie eh und je gut gefüllt: Der traditionelle Dorfkarneval hat diese für den Karneval so bösartige Coronazeit recht gut überlebt. Martin Herzbergs Big Band brachte mit großem musikalischen Können die Möhnen und deren männliche Begleitung gut in Schwung und ein sehr schönes Programm konnte beginnen.