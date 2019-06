Ratingen : Matthias-Claudius-Schule unterstützt Keniahilfe

Ratingen Die Matthias-Claudius-Schule in Breitscheid organsiert vor den Sommerferien einen sehr speziellen Wohltätigkeitslauf. Termin ist der 9. Juli.

Die Schule hat sich dafür entschieden, den Erlös der Kenia-Hilfe von Irmel Hinssen und Doris Jacobs zur Verfügung zu stellen. Bisher wurden von diesen beiden Ratingerinnen verschiedene Hilfsprojekte in Kenia finanziert: Bau eines Kindergartens, mehrere Brunnen, Moskitonetze für ein Dorf, Schulnahrung ein Jahr lang für 650 Kinder, Kleider und Lebensmittel für arme Familien und Schulpatenschaften. Ohne Bildung haben die Kinder in Kenia keine Chance auf eine menschenwürdige Zukunft. Daher ist jetzt das wichtigste Projekt die Ratinga School in Ukunda, südlich von Mombasa. Sie wurde nach unserer Stadt so genannt und wird mittlerweile von über 400 Kindern besucht. Für mehr als 150 Kinder haben meist Ratinger Paten für 330 Euro im Jahr eine Patenschaft übernommen. Von diesem Betrag werden das Schulgeld, das Schulessen und die medizinische Versorgung bezahlt.