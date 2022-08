Küppers-Berufskolleg : Schüler besuchen die Wiege der  Industriealisierung

Eine Berufsschulklasse der Industriekaufleute des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs reiste nach Manchester, umn die beruflichen Kompetenzen zu vertiefen.

Anders eine Berufsschulklasse der Industriekaufleute des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs in Ratingen . Ende des vergangenen Schuljahres war es endlich soweit. Die Klasse WKI2 trat zusammen mit ihren Lehrern Carmen Hahn und Tim Elias eine Bildungsreise nach Manchester an.

„Eine Klassenfahrt während der Berufsausbildung mag zunächst ungewöhnlich erscheinen, bot den Azubis aber viele wichtige Eindrücke und vertiefte ihre notwendigen beruflichen Kompetenzen“, so die Klassenlehrerin Carmen Hahn. „Deshalb hatten wir uns mit der Unterstützung der Ausbildungsbetriebe dazu entschlossen, dies unseren Schülerinnen und Schülern anzubieten.“ Schließlich schult man die im Beruf unverzichtbaren Englischkenntnisse vor Ort immer besser als in der Theorie. Das Kennenlernen fremder Mentalitäten und Arbeitskulturen ist unverzichtbar für gute Handelsbeziehungen.

Jan Schulte-Uentrops Erfahrungen in der Chemie-Akademie

Freiwilliges Praktikum im Chempark : Jan Schulte-Uentrops Erfahrungen in der Chemie-Akademie

Karriere in Mettmann

Karriere in Mettmann : Viele Wege führen zum Polizeidienst

Die Schülerinnen und Schüler erfuhren bei spannenden Stadtführungen durch Manchester und Liverpool, wie sich die moderne Industrie aus ihren Anfängen der Webereien mit ihren harten und unmenschlichen Arbeitsbedingungen entwickelte. Vertieft wurde der Eindruck durch Besuche im „Museum of Science and Industry“ und bei einer Erlebnistour durch die „Quarry Bank Mill“ in Styal. Außerdem bot sich für einen Teil der Klasse die Gelegenheit, ein Werk der Unternehmensgruppe eines Ausbildungsbetriebes zu besichtigen, während die andere Gruppe eine sportliche Wanderung durch den idyllischen Peak District unternahm.