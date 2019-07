Ratingen : Allianz Bildung & Lernen feiert Sommerfest

Der Verein Allianz Bildung & Lernen e.V. feierte sein Sommerfest bereits zum vierten Mal in der Anlage des Kleingärtnervereins Dumeklemmer auf Einladung des Vorsitzenden Klaus Mönch.

In entspannter Atmosphäre hatten ehrenamtliche Paten, Familien, Lehrer, Freunde und Förderer Gelegenheit sich auszutauschen. Anna Dührsen, Philipp Kesseler und Simon Demming begleiteten das Fest musikalisch. Eine Fotosafari und Stockbrot am Lagerfeuer sorgten bei den Kindern für Kurzweil.

Jan Sahm dankte den Bildungspaten und JOBcoaches für die Zeit und Zuwendung mit denen sie Kindern und Jugendlichen Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wertschätzung und Zutrauen schenken. Dass junge Erwachsene der Höheren Handelsschule und des Erziehungswissenschaftlichen Gymnasiums in einer Bildungspatenschaft Verantwortung übernehmen, lobte er ausdrücklich. Allein im zweiten Halbjahr des Schuljahres haben 48 Mädchen und Jungen mit einem Bildungspaten an ihrer Seite gelernt und sich den Herausforderung des Schullebens gestellt.

Das Programm JOBfit ist in diesem Schuljahr deutlich gewachsen. Im Berufe-Check werden Schülern in 45 Minuten in der Mittagspause von Praktikern Berufsbilder vorgestellt. Der wöchentliche Berufe-Check an der Martin-Luther-King-Schule konnte sukzessive an der Friedrich-Ebert-Schule ausgeweitet werden. Insgesamt wurden in diesem Schuljahr 50 verschiedene Berufe vorgestellt.