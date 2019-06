Ratingen : Pfarrer Pulla geht in den Ruhestand

Fast 26 Jahre war Pfarrer Gerhard Pulla in der Evangelischen Kirchengemeinde Linnep zuständig für fast alles. Besonders lagen ihm die Kinder am Herzen. Ob in der Kindertagesstätte mit spontanen Besuchen und regelmäßigen Andachten, ob in Kindergottesdiensten, für die er im Lauf der Jahre verschiedene Modelle entwickelte, oder in fröhlichen Taufgottesdiensten – da war er unschlagbar.

Und die Eltern und jungen Familien haben es ihm gedankt und häufig darüber hinaus Interesse an der Gemeindearbeit gezeigt.

Doch auch der Kontakt zu den mittleren Jahrgängen war ihm ein Anliegen. Ob durch Ausflüge (zu Fuß oder per Motorrad), durch gesellige Veranstaltungen oder durch kulturelle Angebote: Er unterstützte alle Aktivitäten. Seniorenbesuche machte er gerne und hat oft bedauert, dass ihm die Verwaltungsaufgaben dazu nur sehr wenig Zeit ließen.