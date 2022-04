Ferienprogramm TuS Lintorf : Ausflüge ins Irrland und in den Movie Park

Der Besuch im Irrland in Kevelaer in der ersten Ferienwoche kam bei den Kindern gut an. Foto: TuS Lintorf

Der TuS 08 Lintorf hat unter der Leitung von Vereinsjugendwart Tim Matzaitis sowie Janis Löwenstein und Luca Trebo in den Osterferien zwei Ausflüge für Kinder und Jugendliche angeboten.

In der ersten Woche ging es los für Kinder von sieben bis eld Jahren mit dem Ausflug in das Irrland in Kevelaer. Dort konnten sich die Kinder in den verschiedenen Attraktionen beim Hüpfen, Hangeln und Rutschen austoben.