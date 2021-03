Aktion in Hösel : Höselerin findet viele kreative Helfer für Osterdekoration

Die Bruchhauser Straße in Hösel ist derzeit wieder das Ziel vieler Deko-Fans. Sandra Bergman hat dank vieler Kreativer ihre Garagenwand verschönert. Foto: RP/Sandra Bergman

Die ersten beiden Deko-Aktionen hat Sandra Bergmann noch allein gestaltet. Diesmal hat sie sich Freiwillige gesucht, die mitmachen. Die Resonanz war groß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im vergangenen Jahr zu Sankt Martin hatte Sandra Bergman die Wand ihrer Garage an der Bruchhauser Straße in Hösel erstmalig dekoriert. Die Resonanz war damals so positiv und groß, dass sie sich schnell entschied, auch für Weihnachten eine Dekoration zu realisieren. Die Reaktionen darauf übertrafen ihre Erwartungen bei weitem.

Generationsübergreifend standen Menschen vor dem Haus und genossen den Moment, in eine bunte und fröhliche Welt einzutauchen. Bergman erhielt Karten und Briefe von wildfremden Menschen, die ihr für die Momente dankten, welche sie vor dem Haus erlebt haben. Das berührte und motivierte sie so sehr, dass sie überlegte, wie sie Interessierte in die Gestaltung einbinden könnte. So entstand die Idee, Ostereier auszulegen, welchen sich die Leute mit nach Hause nehmen und in Ruhe bemalen konnten.

Nach der Fertigstellung warfen die Leute die fertigen Eier in ihren Briefkasten. Nach der ersten Woche wurde die magische Marke von 50 Eiern bereits überschritten. Am Ende erhielt Bergman über 300 bemalte Eier. Insgesamt hat die Höselerin mehr als 4 Wochen an der Installation gearbeitet und die ersten Reaktionen zeigen ihr, dass sich jede Minute der Arbeit gelohnt hat.