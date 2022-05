Ökumenischer Kreis : Besuch der Mack-Kapelle in Neuss

In diesem Jahr plant der ökumenische Kreis Ratingen-Mitte einen Besuch der Mack-Kapelle im Collegium Marianum, Neuss. Sie gilt unter Kunst- und Liturgie-Interessierten längst als Geheimtipp.

Der Sommerausflug ist für Donnerstag, 18. August geplant. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am S-Bahnhof Ratingen-Ost. Die Kosten betragen 5 Euro für die Führung in der Kapelle und 9,50 Euro für die Gruppen-Bahnfahrt. Anmeldung per E-Mail an: dieter.pohl47@gmail.com, Telefon: 02102-474771.