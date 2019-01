Lebenshilfe: Lebenshilfe steigert die Einzelzimmerquote durch Neubauten

Ratingen Wertschätzung des Ehrenamtes wurde beim Neujahrsempfang der Lebenshilfe betont.

Ein großes Dankeschön gab er an alle Engagierten, insbesondere aber an die Ehrenamtlichen weiter. Der stellvertretende Landrat Manfred Krick wünschte den Sportlern der Lebenshilfe viel Erfolg und betonte die gute Zusammenarbeit der Lebenshilfe mit dem Kreis. „Seit Jahrzehnten ist das immer gut gelaufen und soll auch so weitergehen.“

In ihrem Jahresrückblick und -ausblick ging die Vorsitzende der Kreis-Lebenshilfe, Nicole Dünchheim , auf die Zerbrechlichkeit unseres Planeten und die Aufforderung des Astronauten Alexander Geerst an die Menschheit ein, sich stärker um die Erde, die Umwelt und unser Miteinander zu kümmern. Dies führe auch deutlich vor Augen, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für unsere Gesellschaft sei. „Dieses Engagement macht auch die besondere, menschliche Atmosphäre bei uns aus.“

Dünchheim betonte auch die Wichtigkeit des Betreuten Wohnens (BeWo), das auch für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf und als neuestes Angebot für Menschen mit Autismus angeboten werde. Die 100 prozentige Einzelzimmerquote werde in Langenfeld durch einen Neubau an der Gladbacher Straße erreicht, hier warte man täglich auf die Baugenehmigung. In Velbert an der alten Ziegelei hoffe man auf die Fertigstellung im Juni 2019.