Dienstantritt bei der Stadt : Bürgermeister Klaus Pesch begrüßt neue Auszubildende

Bei der Stadt Ratingen haben jetzt 22 junge Menschen ihre Ausbildung oder ein freiwilliges soziales Jahr begonnen. Sie sind in unterschiedlichen Bereichen tätig.

22 junge Menschen haben jetzt ihre Ausbildung oder ihr freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei der Ratinger Stadtverwaltung begonnen. Bürgermeister Klaus Pesch begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen im Foyer des Stadttheaters und bestärkte sie dabei in ihrer Berufswahl. Der öffentliche Dienst zeichne sich durch interessante, vielfältige Tätigkeitsfelder im Dienste der Bürgerschaft und einem hohen Maß an sozialer Absicherung aus.

Die berufliche Vielfalt in der Stadtverwaltung spiegelt sich in der Liste der neuen Auszubildenden wider. Folgende Kolleginnen und Kollegen haben sich vor der offiziellen Begrüßung zum Gruppenfoto mit Bürgermeister Pesch vor dem Stadttheater eingefunden: Antonietta Buonanno, Simona Di Mari, Lisa-Maria Fiedler, Karina Meyer, Elif Tombas (Erzieherinnen), Leonard Müller (Erzieher), Theresa Brosge (Gärtnerin), Leon Kirschgens, Till Stolpe (Gärtner), Juliane Döll (Brandoberinspektoranwärterin), Jamie Lee David, Lejdina Islami, Laila Rahmani (Verwaltungsfachangestellte), Daniel Davies, Melina Graf, Melissa Greding, Anna Schwarzbach, Denise Reimers (Bachelor of Laws), Mats Goldau (FSJ Kultur in der Bibliothek bzw. dem Stadtarchiv). Christin Glowacki (Erzieherin) sowie Sarah Schäfkes und Pascal Franz (Notfallsanitäter) konnten nicht an der Begrüßung teilnehmen.