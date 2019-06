Ehrenamt : Max ist Bundesfreiwilligendienstler bei der Feuerwehr

Max arbeitet bei der Feuerwehr Ratingen. Er ist aber kein Berufsfeuerwehrmann, Max ist BFDler. Das bedeutet Bundesfreiwilligendienstler. Drei solche Stellen bietet die Feuerwehr Ratingen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Pflichtschulzeit absolviert haben, an.

Max hat sich richtig „reingekniet“ und ganze Arbeit geleistet. Der Förderverein der Feuerwehr Ratingen hatte vor längerer Zeit einen Ausbildungsanhänger gekauft. Dieser ist beladen mit Übungsmaterialien wie Dummys, Brandsimulationsgeräten, Nebelmaschinen und alles, was für die Darstellung von Schadenszenarien wichtig ist. Dieser Anhänger war in die Jahre gekommen und Max hat das Projekt übernommen, den Anhänger auf Vordermann zu bringen.

Max ist ehrenamtlich in der Feuerwehr Heiligenhaus und unterstützt während seiner Arbeitszeiten den Löschzug vom Standort Mitte. So leistet er nicht nur durch seinen Bundesfreiwilligendienst wertvolle Hilfe, sondern engagiert sich zusätzlich noch tagtäglich und unentgeltlich für Menschen in Not.