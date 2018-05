Die Gute Tat : Lions Club Ratinger Tor spendet Geld für neue Matratzen

Ratingen Der Lions Club Ratingen - Ratinger Tor hat dem Schullandheim-Verein Ratingen einen Spenden-Check in Höhe von 500 Euro überreicht. Unter der Aktion "Alle Matratzen müssen raus" hatte der Verein einen Spendenaufruf gestartet, um die in die Jahre gekommenen Matratzen im Schullandheim Müllenborn auszutauschen. "Leider haben wir unter den alten Matratzen keinen Sparstrumpf gefunden. Daher sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen und würden uns über jede gespendete Matratze im Wert von 50 Euro freuen", heißt es in dem zugehörigen Flyer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

"Die Mitglieder unseres Lions Club kommen zu einem großen Teil aus Ratingen und waren in ihrer Schulzeit selbst im Schullandheim Müllenborn, so wie ihre eigenen Kinder jetzt. Nicht allein deswegen unterstützen wir das Engagement des Vereins mit seinen ehrenamtlichen Mitgliedern überaus gerne, denn dieses finanziert den Betrieb und die Instandhaltung des Schullandheims hauptsächlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden", sagt Marcus Lücker, Präsident des Lions Club Ratinger Tor.

Der gemeinnützige Verein als Träger des Schullandheims bedankt sich herzlich für die finanzielle Unterstützung.

(RP)