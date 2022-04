Lintorfer Tennisclub : Saisonstart mit einem Tag der offenen Tür

Der Lintorfer Tennisclub startete jetzt in die neue Saison. Foto: Lintorfer Tennisclub

Der Lintorfer Tennisclub lud Interessierte auf seine Anlage im Norden des Stadtteils ein. Jeder konnte das Spiel einmal ausprobieren und sich über Neuigkeiten informieren.

Rote Asche, gelbes Filz und strahlender Sonnenschein – Lintorf spielt wieder Tennis. Am Sonntag öffnete der Lintorfer Tennisclub seine Pforten und lud alle Interessierten zum Tag der offenen Türe ein. Nachdem die Corona-Beschränkungen für Veranstaltungen gelockert und die Sturmschäden aus dem vergangenen Herbst größtenteils behoben wurden, wirkt die Anlage im Norden des Ratinger Stadtteils regelrecht wie neu. Die Besucher des Events konnten aber nicht nur die schön gepflegte Anlage bewundern: Auf insgesamt 12 Ascheplätzen und einem Hardcourt lud der Club dazu ein, selbst mal einen Schläger in die Hand zu nehmen. Das Ergebnis war ein sportliches Miteinander an einem warmen Frühlingstag, mit vielen Tennisbegeisterten und über 20 neuen Vereinsmitgliedern.