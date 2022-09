Fußballer auf Tour : Bomberos auf großer Wanderung

Die Bomberos Lintorf erwanderten die Gegend rund um Kleinenberg. Sie machten am Aussichtsturm Birnbaums Nagel Halt. Foto: Bomberos Lintorf/Bomberos

Ratingen Die Teilnahme am 90. Jubiläum der SV DJK Blau-Weiß Kleinenberg 1932 nutzen die Spieler von Bomberos Lintorf, um die Gegend rund um Kleinenberg auf einer Wanderung zu erkunden.

Ziel war der markante Aussichtsturm Birnbaums Nagel. Dort lernten sie die Entstehungsgeschichte des Turms kennen. Nach einer schlechten Ernte im Jahr 1846 kehrte Not in vieln Häusern ein. Die Bauern und Tagelöhner aus Borlinghausen baten daraufhin den damaligen Gutsherrn namens Bierbaum um Hilfe. Dieser versprach ihnen, unter anderem durch Zuweisung einer lohnenden Arbeit, zu helfen. Er beschloss, auf der „Egge“ einen Wart- und Aussichtsturm erbauen zu lassen, von wo der „Herkules“, das Wahrzeichen Kassels, der Geburtsstadt seiner Gattin, zu sehen war.

Wanderführer Markus Glowik führte die Lintorfer Mannschaft entlang des bekannten Klippenwegs und konnte dabei einige interessante Facetten erzählen. Aufgrund der letzten trockenen Sommer hatte sich der Borkenkäfer in den Kleinenberger Wäldern explosionsartig vermehrt. Dies hatte zur Folge, dass massive Abholzungen durchgeführt werden mussten. Hierdurch hat sich aber die Fernsicht enorm verändert. Wo früher dunkle Tannen standen, reicht der Fernblick über das Eggegebirge. Tatsächlich konnten die Fußballer auch die Dokumenta-Stadt Kassel erblicken.

Bei der Wanderung mit dabei waren einige Bewohner der Reha-Einrichtung Maria in der Drucht. Betreiber ist die Caritas Duisburg-Süd. Die dortige Sportanlage nutzen die Fußballer vom TuS 08 Lintorf für ihren Trainingsbetrieb. Mike gefiel besonders der Klippenweg: „Es war wie im Urlaub, einfach nur schön“.

Für einige Geflüchtete war es der erste Aufenthalt in einem europäischen Mittelgebirge. Sultan Aslan war von der bergischen Kulisse sehr begeistert. „Solche Landschaften gibt es in meiner irakischen Heimat nicht“, so Aslan, der ein wichtiger Bestandteil von Bomberos Lintorf ‘95 ist.