Sarah Lesch zu Gast in Ratingen : „In Songs meine Geschichte erzählen“

Ratingen „Triggerwarnung“ ist der Titel des neuen Albums von Sarah Lesch. Freitag ist sie im Rahmen der Reihe „Rampenlicht“ zu Gast in Ratingen.

Sarah Lesch Im Laufe des Schreibprozesses zum Album habe ich mich mit vielen Themen auseinandergesetzt, die mich länger schon bewegen: Dazu gehören vor allem viele, die auf meinen eigenen traumatischen Erlebnissen beruhen. Diese wollte ich in den Songs benennen, meine Geschichte erzählen und das Schweigen brechen. Dabei wurde mir bewusst, dass dieses Aussprechen viele Betroffene emotional belasten kann. Der Titel steht also ein Stück weit für eine Warnung und gleichzeitig für eine Einladung, sich mit den Themen des Albums auseinander zu setzen.

Lesch Ja, das Bewusstsein der Ungerechtigkeiten und der schieren Gewalt macht mich einfach wütend. Auch, dass die Liebe so wenig Platz hat, weil immer wieder jemand Gewalt ausübt, Schönes nicht wachsen lässt und seine Deutungshoheit auf alles klatscht, was marginalisierte Menschen aufbauen.

Lesch Natürlich war das für mich erst einmal ein Schock: Lockdown – nichts zu tun, Pandemie und Unsicherheit. Da hatte ich aufgrund der ausgefallenen Konzerte mehr Zeit, in mich hinein zu hören und zu überlegen, was ich sagen möchte. So kamen diese Songs zu mir: in der Stille dieser unsicheren Zeit – in einer Altbauwohnung, in der es durch die Ritzen zog. Deshalb kann ich auch sagen, dass ich im Nachhinein sehr dankbar bin für diese Zeit des Stillstands.