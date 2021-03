Spende : 10.000 Euro für die Ratinger Tafel

Das Geld wurde für die Finanzierung einer neuen Kühlzelle verwendet. Jetzt kann die Kühlware optimal bis zur Auslieferung gelagert werden.

Die Ratinger Tafel hatte sich um Fördermittel beim Tafel Deutschland e. V. beworben und wird nun mit einem Betrag von 10.000 Euro bei der Finanzierung ihrer neuen Kühlzelle unterstützt. „Mit der neuen, großen Kühlzelle sind wir in der Lage, unserer Kühlware optimal bis zur Ausgabe zu lagern“, sagt Ingrid Bauer , Vorsitzende der Ratinger Tafel.

„Mit der Pfandspende können die Tafeln über die klassische Lebensmittelabgabe hinaus gezielt finanziell gefördert werden. Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Zusammenarbeit“, erklärt Wilhelm Kratzer, Beauftragter für Mitarbeiter und Soziales in der Lidl-Regionalgesellschaft Grevenbroich.