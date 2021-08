Ratingen : Erste Werkschau in neuen Vereinsräumen

Erste Werkschau in neuen Vereinsräumen

Kunstverein Ratinger Maler stellt an neuer Adresse aus Foto: Kunstverein

Ratingen Der Kunstverein hat an der Homberger Straße 6 in einem ehemaligen Bürogebäude einen neuen Vereinsort gefunden. Der helle, große Raum bietet den Mitgliedern ideale Möglichkeiten für Treffen, vor allem aber für Ausstellungen.

Nach einer langen, pandemiebedingten Pause hatten am vergangenen Wochenende die Mitglieder nun endlich wieder die mit Spannung erwartete Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren. 20 Malerinnen und Maler haben die erste Gelegenheit genutzt und sich an der Gruppenausstellung ohne thematische Vorgabe beteiligt. Die Arbeiten zeigen einmal mehr die Bandbreite der Ratinger Künstler, die zum Teil die in der langen Coronastarre durch Kreativität einen dringend notwendigen Ausgleich geschaffen haben.