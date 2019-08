Ferienprogramm : Kinder aus Eggerscheidt besuchen Berliner Mauermaler

Der Künstler Bouchet öffnete für die Ratinger Kindergruppe sein Atelier an der Ackerstraße. Foto: RP/Stadt Ratingen

Im Rahmen seines Sommerferienprogramms lud der Eggerscheidter Kindertreff zu einem Tagesausflug nach Düsseldorf ein. Los ging’s im Szeneviertel Flingern mit dem Besuch von Nordmanns Eisfabrik – eisige Kostprobe inklusive.

Im weiteren Verlauf besuchte die Schülergruppe den als Berliner Mauermaler bekannt gewordenen französischen Künstler Christophe-Emmanuel Bouchet in seinem Atelier „Verrückte Liebe" an der Ackerstraße. Mit einem geführten Rundgang durch den Hofgarten klang der kurzweilige Abstecher in die Landeshauptstadt aus.