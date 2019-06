Aktion : KFD-Frauen pflanzen Wildkräuter

Die Frauen der kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) St. Christophorus/St. Bartholomäus haben sich die Veröffentlichungen des Ratinger Imkervereins hinsichtlich des Insekten- und Bienensterbens zu Herzen genommen.

Die Damen der Pfarrgruppe erkannten, dass viele Baumspiegel und offene Rasenflächen in Breitscheid ungenutzt brachliegen und für die hungrigen Insekten eine Wildblumenwiese eine ideale Nahrungsquelle werden könnte. Gesagt, getan. Nachdem die Genehmigung von Seiten der Stadt Ratingen vorlag, machten sich die KFD-Damen, Ursula Guss, Margret Buck, Doris Kedziora und Anneliese Felgenträger an die Arbeit und säten am Perkerhof in Breitscheid eine Wildblumenwiese ein. Auf rund 50 Quadratmetern sollen dort bald ein- und mehrjährige Wildkräuter blühen.