Gespräch mir Michelle Müntefering : Gespräch mit Michelle Müntefering

Staatsministerin Michelle Müntefering ist im Außenministerium für die internationale Kulturpolitik zuständig und war bei „Kerstin Griese trifft …“ im Videotalk zu Gast. „Was kann Kulturpolitik tun, damit Menschen nicht mit Waffen aufeinander losgehen?

“, fragte Kerstin Griese , die genauso wie Michelle Müntefering wegen der Raketenangriffe der Hamas auf Israel in Sorge ist.

„Wir können im Vorfeld für Verständigung werben“, antwortete Müntefering. Ein Beispiel sei das Feld der Frauenrechte. „Wenn wir die weltweit betrachten, gibt es einen Rückschritt, gerade jetzt in der Pandemie. Die Vereinten Nationen sprechen bereits von einer Pandemie der ‚Femizide‘, also der Morde an Frauen. Wir unterstützen deshalb weltweit Netzwerke für Frauen, die vor Ort arbeiten“, berichtete Müntefering von dem Engagement des Auswärtigen Amtes.