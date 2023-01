Kenia-Hilfe Ratinger unterstützen Schüler in Afrika

Weihnachten ist eine Zeit des Innehaltens und der Besinnung. Das ist die Zeit, in der die Kenia-Hilfe das vergangene Jahr Revue passieren lässt. Nicht ohne Stolz stellen die Verantwortlichen fest: „Es war trotz der durch Corona und den Krieg in Europa bedingten widrigen Umstände bei uns, aber besonders auch in Kenia wieder ein erfolgreiches Jahr!“ Mit zahlreichen Aktionen konnte die Ratinga School unterstützt werden.