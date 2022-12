Minister zu Gast NRW-Minister zu Besuch

„Es war besonders interessant zu beobachten, welche Themen junge Menschen in diesen Zeiten wirklich bewegen“, so Dietz weiter. „Natürlich spielt der Umwelt- und Klimaschutz in unserer Generation eine Rolle, aber es ist eben auch nicht das einzige Thema. Vielmehr ging es den jungen Leuten an diesem Abend um Fragen der beruflichen Zukunft und der sozialen Absicherung im Alter und dafür war Karl-Josef Laumann, als langjähriger Sozialpolitiker, natürlich genau der Richtige“, ergänzt Nico Schmidt, Vorsitzender des Kreisverbandes.