Ratinger Gewinner : Post aus dem deutschen Bundestag

Das war eine tolle Überraschung, als jetzt zwei große Pakete aus der Berliner „Zentrale der Macht“ in der Rathauspoststelle eintrafen. Hintergrund: Das Jugendamt hat sich zum Jahresbeginn am „Adlerquiz“ des Deutschen Bundestages beteiligt und prompt gewonnen.

Wer bis dahin nicht warten möchte, schaut am besten im Eggerscheidter Kindertreff am Hölenderweg 51 vorbei, wo städtische Mitarbeiter auch in Coronazeiten täglich ab 14 Uhr anzutreffen sind und die Preise an die Kinder verteilen.