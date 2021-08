Ratingen :

Lintof Nach einem Jahr konnten sich die Mitglieder des St. Georg Corps Lintorf wieder persönlich treffen. Bei der Jahresversammlung wurde der Vorsitzende bestätigt. Weitere Ämter wurden neu besetzt.

Das St. Georg Corps Lintorf bestätigte auf der Hauptversammlung (die nach einem Jahr in einem Zelt vor dem Clubhaus stattfand) Jens Jörgens als ersten Vorsitzenden. Neu im Hauptvorstand des Vereins ist Maurice Groten als erster Kassierer und Daniel Cremerius im Vorstand als zweiter Kassierer. Groten und Cremerius übernehmen die Finanzgeschäfte des Corps von Ewald Butenberg und Gerd Mentzen. Thomas Behrendt gibt seinen Platz als Beisitzer im Vorstand auf, um sich mehr auf das Amt des Brudermeisters zu konzentrieren. Seinen Platz nimmt Ewald Butenberg ein, der weiter im Vorstand tätig sein möchte. Auf Vorschlag von Gerd Mentzen haben sich die Mitglieder spontan zu einer Spende für die Flutopfer entschlossen. Nach einer Beratung wurde entschieden, das Geld an den Ehrenvorsitzenden Herbert Hirsch zu geben. Er wird dafür sorgen, dass die Spende in die richtigen Hände gelangt. Die Sammlung bei den Mitgliedern erbrachte in wenigen Minuten die stolze Summe von 405 Euro. Sebastian Kahlert, amtierender König der Lintorfer Schützenbruderschaft, stockte den Betrag auf, sodass 500 Euro an Herbert Hirsch übergeben werden konnten.