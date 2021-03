Ratinger Bienenzuchtverein : Imker schenken der Tafel 200 Gläser „Ratinger Löwengold“

Ratinger Imker spenden Honig für die Ratinger Tafel. Die Vorsitzende Ingrid Bauer (Bildmitte) freut sich. Foto: Achim Blazy (abz)

Eigentlich war die Übergabe des lokalen Honigs bereits zu Weihnachten geplant, als kleines Dankeschön an die Stadt für die Bereitstellung der Regenrückhaltebecken als Standorte für die Bienenvölker, aber durch Corona läuft ja vieles anders als geplant. Schön, dass Honig kein Verfallsdatum hat und so wurde daraus jetzt eine Osteraktion des Ratinger Bienenzuchtvereins. 200 Gläser mit bestem Ratinger Honig mit dem Namen „Ratinger Löwengold“ wurden auf dem Vereinsgelände im Ratinger Osten an Ingrid Bauer als Vertreterin der Ratinger Tafel übergeben.