Ratinger Brauchtum : „Hahnenschrei“ der Roten Funken singt am Blauen See

„Hahnenschrei“ der Roten Funken singt am Blauen See

Der Hahnenschrei sorgte am Blauen See für Stimmung. Foto: RP/Hahnenschrei

Die „Waldbühne“ des Blauen Sees war Schauplatz des langersehnten Auftritts des Hahnenschreis. Mit viel guter Laune und auch musikalisch in bester Verfassung präsentierte sich die Truppe ihren Gästen.

Stimmungsmäßig wandelte der Zuschauer zwischen 70er Jahre Party, Schlagerfestival und Karneval in all seinen Facetten hin- und her. Einen besonderen Wunsch erfüllte Michael Droste, im normalen Leben Konditormeister und Präsident der Roten Funken, dem Veranstalter Alexander Heinz. Kurzerhand schlüpfte er in die Rolle von Frank Sinatra und sang im besten Bariton das legendäre „My Way“ des Künstlers. Aufgrund der Corona Situation sind sämtliche Engagements der Truppe, die auch außerhalb der Karnevals Session unterwegs ist, ausgefallen. Dem vor einigen Wochen erfolgten Aufruf, kostenlose Biergarten-Konzerte zu geben, ist Alexander Heinz als Pächter des Blauen Sees, als einer der Ersten nachgekommen.