Ratingen : Modefirma spendet Restbestände der Kollektion

Ratingen Seit Wochen herrscht nahezu Stillstand im Handel. Aktuelle Modekollektionen können kaum abverkauft werden und die neue Frühjahrs- und Sommerware wartet darauf, ausgepackt zu werden.

Das erging dem Tiefenbroicher Modelabel DRP Style nicht anders. DRP Style ist eine von 13 Firmen unter dem Dach der Ciociola-Gruppe, die vielen Ratingern vermutlich eher aus dem Bereich Tief- und Kabelbau bekannt ist. „Wir produzieren Shirts, Hoodies oder Caps im Street Style“, erklärt Marketingleiterin Isabel Fürst. Die Artikel in meist bunten Farben werden in Handarbeit im Showroom an der Christinenstraße in Tiefenbroich mit Flex- oder Digitaldruck veredelt. Von dort erfolgt auch der Versand an Online-Shops oder an die Endkunden. „Unsere Artikel sind zum Beispiel bei Sportlern sehr beliebt“, so Fürst. „Zusätzlich statten wir auch Fernsehproduktionen wie Love Island aus.“