200 Jahre Graf Recke Stiftung : Jubiläumsmobil tourt durch den Kreis – erste Station Lintorf

Ralf Kremers, Roelf Bleeker, Benjamin Wallbaum, Tobias Quicam und Christine Lietz (v.l.) von der Graf Recke Stiftung besuchten mit dem Jubiläumsmobil den Lintorfer Markt. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Zwei Jahrhunderte soziale Arbeit im Rheinland: Im Jahr ihres 200. Geburtstags ist die Graf Recke Stiftung im Verbreitungsgebiet des Sozialunternehmens unterwegs. Erste Station war jetzt der Lintorfer Markt in Ratingen.

„Auf ganz große Veranstaltungen müssen wir angesichts der unsicheren pandemischen Lage in diesem Jahr leider noch verzichten“, erklärt Stiftungssprecher Roelf Bleeker. Doch auf Kontakte zu den Menschen in ihrem Verbreitungsgebiet verzichten will die Graf Recke Stiftung nicht. Im Mittelpunkt steht deshalb das Jubiläumsmobil: „Wir werden damit ganzjährig in unserem Verbreitungsgebiet unterwegs sein auf Stadtteilfesten, Messen und anderen Gelegenheiten.“

Den ersten Auftritt hatte das Mobil auf dem Lintorfer Markt: Gemeinsam mit Mitarbeitenden aus den örtlichen Kitas der Stiftung „Kinder-Garten-Eden“ und „Kinderarche Friedrichskothen“ machte das Jubiläumsmobil direkt an der St. Anna-Kirche Station, um dort mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. Stiftungssprecher Roelf Bleeker berichtete anschließend von interessanten Begegnungen.

So erinnerte sich ein ehemaliger Polizist beim Besuch am Jubiläumsmobil an gemeinsame Fußballspiele, die er und seine Kollegen vor langer Zeit mit den damaligen Stiftungsmitarbeitern auf dem Sportplatz auf dem Campus in Düsseldorf-Wittlaer ausgetragen haben. Eine andere Besucherin berichtete vom früheren ehrenamtlichen Engagement ihres Ehemannes im ehemaligen Mädchenheim Ratingen, das in den 1990er Jahren als eines der letzten großen Heime der Stiftung geschlossen und später abgerissen wurde.

Mit an Bord des Jubiläumsmobils ist auch immer der Jubiläumsong „Mit dem Herzen dabei“. Komponiert haben ihn Dieter Falk und sein Sohn Paul Falk. Dieter Falk war als Produzent etwa für Patricia Kaas, Pe Werner, Brings oder auch den Millionenseller „Abenteuerland“ von Pur verantwortlich. Der Text stammt aus der Feder von Tobias Reitz, Textschreiber aus Düsseldorf, bekannt vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Schlagerstar Helene Fischer und diverse Gold- und Platin-Auszeichnungen.

Gesungen haben den Song viele: Menschen aus der Graf Recke Stiftung, jung wie alt, mit und ohne Behinderung, sowie der Stiftung verbundene Menschen. Selbst aufgenommene Selfievideos wurden zu einem gemeinsamen Song zusammengefügt und mit dem zentralen Element des Songs verbunden. Drei Chöre aus der Stiftung haben ihren Part im Spätsommer 2021 in einer gemeinsamen Aktion mit einigen Solisten eingesungen. Zwei Stimmen ragten dabei durchaus heraus: Marie Wegener, die 2018 die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewann, sowie Lukas Linder, der 2019 bei „The Voice of Germany“ für Aufsehen sorgte, mussten beide nicht lange überlegen, sich an der Jubiläumsaktion zu beteiligen. Der Song soll im Sommer in einer Open-Air-Aktion mit allen Beteiligten noch offiziell vorgestellt werden.

Das 200-jährige Jubiläum der Graf Recke Stiftung steht auch ganz im Zeichen des tatkräftigen diakonischen Engagements für Mitmenschen. Dazu sind vier Herzensprojekte im Jubiläumsjahr aufgerufen, mit denen die in der Graf Recke Stiftung begleiteten Menschen und die Arbeit für ihre Belange im Jubiläumsjahr weiter gestärkt werden sollen. Und zur Gründungsgeschichte der Graf Recke Stiftung gehört auch, dass Menschen aus Überzeugung und Nächstenliebe füreinander einstehen. Unter dem Hashtag #FreundInnenDesGrafen ruft die Stiftung alle Menschen auf, symbolisch mit der Graf Recke Stiftung Freundschaft zu schließen.

Noch 2022 gehen zwei zentrale Leuchtturmprojekte der Graf Recke Stiftung an den Start: So wird im August das Graf Recke Quartier Neumünster feierlich eingeweiht. Außerdem soll das Ahorn-Karree im Dorotheenviertel Hilden an den Start gehen. Das bundesweit bislang einzigartige Projekt für ein würde- und respektvolles Leben und Wohnen für Menschen mit schwerer Demenz wurde vor knapp zwei Jahren kurz vor dem geplanten Einzug von 80 Menschen durch einen immensen Wasserschaden ausgebremst. Daraufhin waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig.

Bei den zentralen Fotomotiven des Jubiläumsjahres hat sich die Kommunikation der Graf Recke Stiftung bewusst für Menschen aus den drei großen Aufgabenfeldern der Stiftung für Kinder, Erwachsene und ältere Menschen entschieden: Auch die Kinder aus der Kita Friedrichskothen in Ratingen-Lintorf sind auf dem Infofahrzeug zu sehen. Auf den anderen Seiten finden sich Anna Dupke und Annette Methfessel aus dem Wohnhaus an der Hochdahler Straße in Hilden sowie Elisabeth Schmohl und Egon Wülfken aus Neumünster.