Die gute Tat : Golfer spielen für die Krebshilfe

81 Golferinnen und Golfer verbanden im Golfclub Grevenmühle e.V. beim Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe ihren Sport mit der Hilfe für krebskranke Menschen. Im Rahmen der 38. bundesweiten Golf-Wettspiele unterstützten sie die gemeinnützige Organisation mit 1685 Euro.

Sportlich gingen Renate Meisen und Fabian Holst als Bruttosieger hervor. Jens Lausmann, Holger Schmitt und Dirk Weinert sicherten sich die ersten Plätze in den Nettoklassen. Sie haben sich für eines von drei Regionalendrunden qualifiziert. In dem Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosieger in getrennten Turnierwertungen um den Einzug in das Bundesfinale. Das Finale findet am 5. Oktober statt.