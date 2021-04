Brauchtum : Funken Rot-Wiss schauen schon mal aufs Jubiläum

Die Karnevalisten feiern im nächsten Jahr runden Geburtstag. Geplant ist eine Reise nach Namibia, denn auch dort wird Karneval gefeiert.

Der Vorstand der Roten Funken (neben Droste auch Geschäftsführerin Heike Zumbrink , stellvertretender Vorsitzende Klaus Rehsen und Zahlmeisterin Gaby Stefes ) wurde für seine Arbeit einstimmig entlastet. Die Kassenprüfung zeigte, dass die Funkenfamilie auch in schwierigen Zeiten auf sicheren Beinen steht. Als 1. und 2. Kassenprüfer 2022 wurden Hans-Gerd Jansen und Maria Nattermann bestimmt. Die Totenehrung konnte ausfallen, da die Funken glücklicherweise im letzten Jahr um kein Mitglied, Freund oder Förderer trauern mussten. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ zauberte Michael Droste am Ende statt eines weißen Kaninchens einen bunten Flyer aus seinem virtuellen Zauberhut.

Im Hinblick auf das Jahr 2023, in dem die Funken ihr 75-jähriges Bestehen feiern werden, hat der Vorstand vorgearbeitet und, in Anlehnung an die erfolgreiche Reise im Jahr 2014 nach New York zur Steubenparade, wieder eine Reiseroute ausgearbeitet. Diesmal heißt es „Rote Funken travel to Africa“. Ziel ist Windhoek in Namibia und wie sollte es anders sein, auch dort wird Karneval gefeiert. Die Reisebeauftragte der Roten Funken, Gaby Stefes, hat ein „8 Tage Rundum-Sorglos Paket“ mit vielen Inklusivleistungen geschnürt. Flug, Hotel, deutschsprachige Reiseleitung, Safari und Karneval werden im Flyer anschaulich beschrieben.