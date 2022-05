Veranstaltungsreihe Rampenlicht : Zum Abschluss liest Frank Goosen

Die a-cappella-Gruppe Maybebop aus Hannover ist am Mittwoch, 4. Mai, in der Reihe Rampenlicht im Stadttheater zu sehen. Dass die Vier nun bereits seit 20 Jahren gemeinsam unterwegs sind, nutzen sie für eine Bestandsaufnahme.

Zum Abschluss der vierteiligen Reihe wird am Sonntag, 8. Mai, der Bochumer Autor und Kabarettist Frank Goosen aus seinem Buch „Acht Tage die Woche – Die Beatles und ich“ lesen. Darin spürt Goosen seiner lebenslangen Obsession für die „Fab Four“ nach. Er erinnert sich an seine Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet und führt das Publikum an Originalschauplätze in Liverpool. Kenntnisreich, berührend-persönlich und irre witzig (Eintritt: 16 Euro).