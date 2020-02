Kulturprogramm : Ehemaliger Kom(m)ödchen-Musikdirektor im Tragödchen

Frank Wingold hat Jazz und klassische Gitarre studiert. Foto: RP/Bernd Arnold

Das Matthias Broede Chamber Triogastiert am Donnerstag, 13. Februar, ab 20 Uhr im Ratinger Tragödchen. Matthias Broede war mehrere Jahre musikalischer Leiter, Pianist, und Komponist des Kom(m)ödchen in Düsseldorf.

Ins Tragödchen begleiten ihn die Cellistin Insa Schirmer und der Gitarrist Frank Wingold.

Das Trio entdeckt die Langsamkeit in der Musik. Das bedeutet nicht, wie manch einer meinen könnte, dass (fast) nur langsame Stücke gespielt werden. Aber es bedeutet eine bewusste Abkehr von dem in der heutigen Zeit so häufig anzutreffenden Prinzip – schneller höher weiter! Musik mit Liebe zum Detail, Musik die sich langsam entwickeln kann, Musik bei der das Herz ein bedeutendes Wörtchen mit zu reden hat. Musik im Spannungsfeld von klassisch beeinflusster Cello-Spielweise, Improvisation und einprägsamen songhaften Stücken. Die Kompositionen stammen hauptsächlich aus der Feder von Matthias Broede, der 2013 den WDR-Jazzpreis und 2015 den Studio-Preis des Berliner Senats gewann.

Insa Schirmer begann ihr Cellostudium als Jungstudentin bei Prof. Maria Kliegel an der Folkwanghochschule in Essen und später in Köln, setzte es in Barcelona bei Lluís Claret fort und beendete es in Düsseldorf. Sie ist Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe. Heute spielt sie in Orchestern und Kammermusikensembles sowohl im Bereich der klassischen Musik, als auch in spartenübergreifenden Crossover-Projekten.

Frank Wingold studierte Jazz und klassische Gitarre, lebt in Köln, wo er seit 1993 als Bandleader, Sideman und Komponist aktiv ist. Außerdem ist er Professor für Jazzgitarre am Institut für Musik an der Hochschule Osnabrück und Dozent am Prins Claus Conservatorium in Groningen/NL .Er kombiniert klassische mit jazz- und rockorientierten Spieltechniken auf akustischen wie elektrischen Gitarren.

Bernhard Schultz komplettiert mit literarischen und kabarettistischen Einwürfen das Programm. Wie fast immer findet die Veranstaltung im Buch-Café Peter & Paula, Grütstraße 3-7 statt.

Insa Schirmer spielt Cello in verschiedenen Orchestern. Foto: RP/Veranstalter

Matthias Broede spielt die Mundharmonika. Foto: RP/Veranstalter