Homberger räumen ihren Stadtteil auf : Helfer sammeln 900 Kilogramm Müll

Insgesamt rund 120 Helfer waren in ganz Homberg unterwegs, um den Stadtteil von Müll zu befreien. Foto: S. Reiff

Homberg Zum 20. Mal trafen sich die Homberger zum Großreinemachen ihres Stadtteils. 120 Helfer trugen 900 Kilogramm Unrat zusammen. Darunter auch Kuriositäten.

Um 10 Uhr ging es an der Christian-Morgenstern-Schule los. Nach Wahl eines passenden Sammelbezirkes, statteten sich die etwa 120 Helfer mit Warnwesten, Handschuhen, Greifern und Müllsäcken aus. Altersmäßig war von acht Monaten bis 80 Jahren alles vertreten, wenngleich Familien mit Kindern im Grundschulalter die Mehrheit stellten. Gesammelt wurde in ganz Homberg: von der Schneppersdelle bis zum Ententeich. Andreas Grabow, Bezirksbeamter der Polizei Ratingen, unterstützte dabei durch seine Präsenz an den Hauptverkehrsstraßen.