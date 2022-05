Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium : Schüler, Eltern und Lehrer starten in Breitscheid

Das erfolgreiche Team bei der Breitscheider Nacht. Foto: DBG

Nach der langen Corona-Pause läuft sich das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium langsam wieder warm. Die nächste Chance zum Start haben die Schüler dann am 5. Juni beim Seeuferlauf.

Endlich können in Ratingen wieder Läufe stattfinden. Nachdem der City-Lauf in Lintorf leider sehr spontan in der Schule beworben werden konnte und deshalb nur Sami und Metin Akbaba dabei waren, ging das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium bei der Breitscheider Nacht mit elf Schülern, Lehrern und Eltern an den Start.

Zuerst starteten die 2,5 Kilometer. Mit dabei waren Theo Waßmuth, der in gerade einmal 10 Minuten als siebter gesamt und als fünfter seiner Altersklasse (u14) über die Ziellinie lief. Kurz dahinter folgte auch schon die Siebtklässlerin Sarah Speckenbach, die sogar zweite im Gesamtfeld wurde und ebenfalls deutlich unter der 11 Minuten Marke blieb, was einen Schnitt von unter 4 Minuten pro Kilometer bedeutet.

Es folgte der 5 Kilometer Start, an dem die meisten DBG-ler teilnahmen. Als erster lief wieder einmal Sami Akbaba in grandiosen 22:26 Minuten über die Ziellinie, begleitet von seinem Vater Metin, der am gleichen Tag schon 20 Kilometer gelaufen war. Dicht gefolgt in ebenfalls unter 23 Minuten von Gisela Hebrandt, die damit erste ihrer Altersklasse wurde. Ihr Sohn Sören absolvierte seinen ersten 5 Kilometer Volkslauf und bewältigte diesen in einer super Zeit von knapp über 27 Minuten. Damit musste er seinen Klassenkameraden Joris Dargel ziehen lassen, der knapp unter der 27 Minuten-Marke ins Ziel einlief. Direkt hinter den beiden beendeten Maxi Weinling, Anni Lewerenz und die Lehrerin Chantal Gobrecht ihren Lauf.

Als Letzte traute sich Anna Concellón über die 10 Kilometer Strecke. Im Training war sie schon öfter 10 Kilometer gelaufen, jedoch war es ihr erster Wettkampf über die Strecke. Doch das merkte man ihr nicht an, sie lief lockeren Schrittes die 10 Kilometer in 49:59 Min. und wurde mit einer so schnellen Zeit natürlich erste in ihrer Altersklasse.

„Wir sind wirklich froh, dass endlich wieder Läufe stattfinden und wir mit unseren Läufern vom DBG dort teilnehmen können. Leider ist es momentan aufgrund der langen Corona-Pause noch etwas schwierig, die Schüler und Schülerinnen zum Laufen zu motivieren, jedoch geben wir unser bestes!“, so die beiden Lehrerinnen Saskia Neumann und Chantal Gobrecht.