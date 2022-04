Ratinger liest in Düsseldorf : Christopher Tefert geht auf Rheinbahn-Rundkurs

Christopher Tefert hat seinen Roman „Das Vermächtnis der Vier“ auf dem Arbeitsweg in der Rheinbahn geschrieben. Foto: RP/Tefert

Der Ratinger Autor liest in der Oldie-Bahn der Rheinbahn aus seinem Erstlingswerk. Darin geht es um Prinzessinnen, Drachen, Freundschaft, alles rund um den schicksalhaften Berg „Wyn’d’maer“.

Von Henry Kreilmann

(sade) Mit dem Autor Christopher Tefert eröffnet ein echter Sohn der Stadt Ratingen das Rundfahrten-Programm der Rheinbahn in Düsseldorf mit einer Lesung aus seinem Erstlingswerk. Am Samstag, 30. April, um 15 Uhr, nimmt er die Passagiere mit auf eine fantastische Reise. Im Inneren des stählernen Lindwurms, den man auch als Oldie-Bahn kennt, entführt er die Zuhörerinnen und Zuhörer in ein Land voller Abenteuer, Magie und ungewöhnlicher Freundschaften.

Das Besondere: Seinen Roman „Das Vermächtnis der Vier“ hat er auf dem Arbeitsweg in der Rheinbahn geschrieben. Den Autoren und hauptberuflichen Geschäftsführer einer Personalberatungsfirma hat es zwar nach Düsseldorf gezogen, doch „meine Wurzeln liegen in Ratingen. Ich bin hier aufgewachsen, habe Abi gemacht und war Zivi in Lintorf im Fliedner Krankenhaus.“ Und in der Stadt der Dumeklemmer hat er auch das Fantasy-Genre für sich entdeckt, das ihn seit Jugendzeiten fasziniert.

Mit seinem Debütroman hat er sich nun seinen Traum vom eigenen Roman erfüllt und plant bereits die Nachfolgebände. „Ohne meine Schwester Anna wäre die Geschichte aber wohl in der Schublade geblieben“, gibt Tefert zu. „Sie hat Bücher gesucht, die sie in ihrem Hörbuch-Podcast vorlesen kann, um sich einen Namen zu machen.“ Für den Zweck hat er noch mal an der Geschichte, an der er auf seinen Wegen zur Arbeit in Bus und Bahn geschrieben hat, gefeilt und sie überarbeitet. Über einen Freund, der ebenfalls ein Buch veröffentlicht hat, hat er einen Verlag gefunden. Es geht um Prinzessinnen, Drachen, Freundschaft, rund um den schicksalhaften Berg „Wyn’d’maer“.