Sommeraktion : CDU Hösel radelt mit dem Bürgermeister durch den Stadtteil

„Wir freuen uns, dass unser Bürgermeister, Klaus Konrad Pesch, sich mehrere Stunden Zeit genommen hat, mit uns nicht nur die schönen Ecken unseres Ortes zu entdecken, sondern dass wir ihm auch die problembehafteten Stellen zeigen konnten, wo unserer Ansicht nach Handlungsbedarf besteht“, so Peter Thomas, Vorsitzender des Ortverbandes Hösel/Eggerscheidt und Kreistagsmitglied.

Und so fuhr die Gruppe von der Eggerscheidter Straße in Richtung Rastplatz Hösel, um den Bürgermeister auf die mangelnde Abgrenzung des Rastplatzes zum Ortsanfang hinzuweisen. Besonderes Thema an dieser Stelle war vor allem auch die dringend erforderliche Erweiterung des Lärmschutzwalls an der A 3.