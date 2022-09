Freundschaft erneuert : Ratinger besuchen nordfranzösische Partnerstadt

Ratingen Auf Einladung der Bürgermeisterin von Le Quesnoy, Marie-Sophie Lesne, besuchte Ratingens Bürgermeister Klaus Pesch die Partnerstadt im Norden Frankreichs.

Auf Einladung der Bürgermeisterin von Le Quesnoy, Marie-Sophie Lesne, besuchte Ratingens Bürgermeister Klaus Pesch die Partnerstadt im Norden Frankreichs. Anlass war die Fête du Lait, ein großer Bauernmarkt für die Region Hauts de France und traditionell das Jahreshauptereignis in Le Quesnoy. Im Rahmen der feierlichen Eröffnung übergab Pesch seiner Amtskollegin ein besonderes Gastgeschenk: eine Vektorgrafik des Ratinger Künstlers Volkmar Behmer mit dem Ratinger Marktplatz als Motiv.

Der Besuch von Bürgermeister Pesch hatte bereits am Samstag mit einer hochinteressanten Stadtführung durch ehrenamtliche Mitglieder des Städtepartnerschaftskomitees von Le Quesnoy begonnen. Mit dabei war auch eine 40-köpfige Reisegruppe der Ratinger Jonges, die an diesem Wochenende Station in der kleinsten Ratinger Partnerstadt machte.