Bomberos Lintorf Hobbykicker gewinnen Teammitglieder

Für Bomberos Lintorf war das Jahr 2022 in vielfacher Hinsicht äußerst erfolgreich. Die gute Zusammenarbeit mit der Reha-Einrichtung Maria in der Drucht von der Caritas Duisburg-Süd wurde weiter erfolgreich ausgebaut. So konnte trotz Corona-Pandemie der Trainingsbetrieb auf dem Fußballplatz weiterlaufen. Die personelle Beteiligung durch die dortigen Bewohner war für die Trainingseinheiten wertvoll. Bei der Platzpflege halfen die Bomberos tatkräftig mit.