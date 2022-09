Benefizturnier : Golfer erspielen mehr als 2000 Euro für junge Kenianerin

Ratingen Zum ersten Mal nahmen am Benefizturnier auf dem Golfplatz Hösel auch Herren teil. Der Erlös geht an die Kenia-Hilfe, die damit eine junge Schülerin unterstützt.

Alle Jahre wieder veranstaltet der Golfclub Hösel seit nunmehr 15 Jahren ein Damen-Benefizturnier für die Kenia-Hilfe. In diesem Jahr durften auch Herren mit an den Start und so trafen sich 52 Damen und Herren zum Start auf der Anlage des Höseler Golfclubs.