Evangelische Kirchengemeinde : Zweiter Balance-Gottesdienst in der Friedenskirche in Ost

Pastor Thomas Gerhold (r.) lädt sich sonntags in der Fastenzeit jeweils zwei Gäste ein. Foto: RP/Friedenskirche

Was sehe ich vorne in der Kirche? Einen Flügel und zwei Barhocker! Die stehen da, wo sonst Altar und Kanzel in der Friedenskirche zuhause sind. Das Bild zeigt an, dass Pastor Thomas Gerhold etwas Neues versucht.

Für nächsten Sonntag lädt die musikbegeisterte Kirche in Ratingen-Ost zum zweiten Gottesdienst in der Fastenzeit ein zum Thema Balance. Und dafür erwartet Gerhold zwei Gäste, zwei Frauen: Tamara Lukasheva. Die junge Sängerin hat gerade den WDR-Jazzpreis gewonnen. Sie musste sich mehrmals im Leben neu ausloten und sagt von sich: „Gesang ist für mich ein Genuss, ein Geheimnis, eine Notwendigkeit. Je älter ich werde, desto klarer wird es mir: Die Musik hat mich ausgewählt und nicht umgekehrt.“