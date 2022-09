Ausbildung in der Schlüsselregion : Technik-Lehrgang für junge Fachkaufleute

Ausbildung in der Schlüsselregion

Heiligenhaus Im Rahmen des Lehrgangs zum Technischen Fachkaufmann und zur Technischen Fachkauffrau für Beschlagtechnik des ZHH-Bildungswerks waren die Teilnehmer kürzlich beim Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB) zu Gast.

Nach der Begrüßung hörten die Teilnehmer einen Vortrag von FVSB-Geschäftsführer Stephan Schmidt rund um das Thema „Normen“. Zudem berichtete er zum Thema „Einbruchhemmung“ und stellte das zur Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge gehörende Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV) vor. Anschließend stand ein Rundgang durch das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum an. Beim Lehrgang „Technischer Fachkaufmann Beschlagtechnik (ZHH)“ bauen die Teilnehmer ihr Wissen zum Thema Beschlagtechnik systematisch auf und aus. Diese Kenntnisse sollen sie dann später auch im Betrieb einsetzen und in die Beratung einfließen lassen können. Zu den Lehrinhalten zählen unter anderem Fenster und Fensterbeschläge, Tür und Türbeschläge, Schlösser und Zylinder, Mechanische und elektronische Sicherheit sowie Rechts- und Gütebestimmungen. Insgesamt besteht der Lehrgang aus sechs einwöchigen Seminarteilen mit Inhalten wie Vorträgen, Workshops und Abschlusstests, die auf etwa anderthalb Jahre verteilt sind. Zwischen den Seminarteilen bearbeiten die Teilnehmer Fernlehrbriefe mit schriftlichen Tests. Am Ende des gesamten Lehrgangs erfolgt eine mündliche Abschlussprüfung mit deren Bestehen die Teilnehmer das Zertifikat des ZHH-Bildungswerkes „Technischer Fachkaufmann Beschlagtechnik (ZHH)“ erhalten.