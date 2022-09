Neu bei der Stadt Ratingen : Bürgermeister begrüßt neue Auszubildende

Ratingen 19 junge Menschen haben jetzt ihre Ausbildung oder ihr Freiwilliges Sozialess Jahr (FSJ) bei der Ratinger Stadtverwaltung begonnen.

Der öffentliche Dienst zeichne sich durch interessante, vielfältige Tätigkeitsfelder im Dienste der Bürgerschaft und einem hohen Maß an sozialer Absicherung aus. Die berufliche Vielfalt in der Stadtverwaltung spiegelt sich in der Liste der neuen Auszubildenden wider. Vor dem Frühstück versammelten sich die Auszubildenden mit ihren Ansprechpartnern in der Verwaltung und der Verwaltungsführung zu einem Gruppenfoto vor dem stimmungsvollen „Blauer-See“-Bild von Birgit Jensen. Patrick Anders (Erster Beigeordneter), Lilian Pieper (Ausbildungsleitung), Leoni Chilton (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste), Nadine Mauch (Gleichstellungsbeauftragte), Julia Theisen (Erzieherin/PIA), Jolina Sondermann (FSJlerin), Mirac Mert (Verwaltungsfachangestellter, VFA), Nick Penzel (Bachelor of Arts/duales Studium), Mike Zollweg (stellv. Personalratsvorsitzender), Sara Neckritz (hellblaues Hemd; VFA), Corinna Janecki (Bachelor of Laws), Xenia Sbrzesny (VFA), Christina Wunsch (Bachelor of Laws), Nico Fuck (Bachelor of Arts), Klaus Pesch (Bürgermeister), Tobias van Hünsel (Bachelor of Laws), Yakup Demir (Elektroniker), Luisa Stauch (Tischlerin), Angelina Hellmig (Erzieherin/PIA), Emanuel Hoffmann (JAV-Vertretung), Oshiwa Schmitz (Schwerbehindertenvertretung, v.l.). Nicht an dem gemeinsamen Frühstück teilnehmen konnten Thomas Kafetzis (Erzieher/PIA), Tobias Köchling, Yannick Endlein, Tim Donner (Notfallsanitäter) und Jannik Pollheim (Brandmeisteranwärter).