Heinrich-Schmitz-Schule : Abschied von der Schulpflegschaft

Vier Jahre war Sarah Becker stellvertretende Vorsitzende der Elternvertretung. Nun wechselt ihre Tochter aufs benachbarte Kopernikus-Gymnasium.

Mit dem Ende des Schuljahres 2020/ 2021 endete auch die Zeit in der Schulpflegschaft für Sarah Becker an der städtischen-katholischen Heinrich-Schmitz-Schule in Lintorf. Vier Jahre war sie stellvertretende Vorsitzende der Elternvertretung. In dieser Zeit hatte sie einiges bewegt.