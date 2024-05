Massig Arbeit für vier Tage Stadtfest Wie vor Ort ein Riesenprogramm entsteht

Wenn es um den Feier-Sommer in der Stadt geht, brauchen selbst kundige Organisatoren inzwischen einen präzise geführten Kalender. In dem ist soeben das Frühlingsfest abgehakt, als erster Erfolg. Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht. Am Fronleichnamstag in gut zwei Wochen wird das Stadtfest eröffnet - traditionell mit kleiner Bürgermeister-Ansprache. Mindestens genauso traditionell ist ein markanter Zug des Stadtfests: Es wird keine Bespaßung eingekauft - stattdessen entsteht der weit überwiegende Teil des viertägigen Ganztagsprogramms in Kopf- und Handarbeit vor Ort.