Heiligenhaus vor dem Stadtfest Ende Mai Familien-Angebot mit Musik und Flair

Damit nicht genug der beliebten Standards. Auf dem Kirchplatz wird wieder für Strandgefühle gesorgt, sein, Sand und Palmen werden herangekarrt, zudem ein Schwimmbassin, verspricht André Saar. DLRG und die Heiligenhauser Modellbauer sind hier am Start. Ein Stück Kontrastprogramm hat der Stadtmarketing-Laden an der Hauptstraße im Angebot: “Ab 16 Uhr an allen vier Stadtfest-Tagen gibt es hier etwa alle halbe Stunde kleine Lesungen mit Musik“, kündigt Ruth Ortlinghaus an. „Ruhig und gemütlich“ soll es dabei zugehen. Außerdem hat man sich eine Aufgabe für Stadtfest-Besucher ausgedacht. Eine nach einer bekannten Figur aus der Literatur ausstaffierte Person wird durch die Straßen flanieren, Gesprächen zuhören und mitreden. Wer den literarischen Charakter erkennt, hat die Chance auf einen kleinen Gewinn in Form eines Gutscheins. Nicht zuletzt stellt das Stadtmarketing ein Kinderzelt auf und bietet einen Malwettbewerb an, in dem es darum geht, mit Hilfe einfacher Mittel unter Anleitung Kreativität zu beweisen.