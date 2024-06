Heiligenhaus feiert So laufen die letzten beiden Stadtfest-Tage

Der Stadtmarketing-Arbeitskreis „Kultur und Gesellschaft“ setzt ebenfalls ein eigenes Zeichen. Bewusst etwas abseits von Bühnengeschehen und geschäftigem Hauptstraßen-Treiben. An allen Stadtfesttagen öffnet als Alternative zum Rummel in der Stadt der Stadtmarketing-AK Kultur ein literarisches Café im Stadtmarketing-Ladenlokal in der Hauptstraße 145 neben dem Restaurant Hermes – am Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr. „Neben leckerem Kaffee und dem obligatorischen Stöbern durch unsere Vielzahl an Büchern, CDs und Schallplatten bieten wir zu jeder vollen Stunde eine Lesung an. Wer den Autor oder den Titel errät, darf sich zur Belohnung ein Buch aussuchen“ freut sich AK-Sprecherin Ruth Ortlinghaus auf möglichst viele interessierte Besucher.