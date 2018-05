Heiligenhaus: Stadtfest geht in die Verlängerung

Heiligenhaus Nach der Fertigstellung eines weiteren Hauptstraßen-Abschnitts kann die Traditionsveranstaltung weiter wachsen.

Das Heiligenhauser Stadtfest am Fronleichnamswochenende hat eine jahrzehntelange Tradition. Dank der städtebaulichen Veränderungen - Neubau der Westfalenstraße, Umbau und Entlastung der Hauptstraße - ist es aber gerade in den vergangenen zehn Jahren deutlich gewachsen. Und tut es weiter: Denn erstmals werden zur Vereinsmeile weitere Meter auf der gesperrten Hauptstraße hinzu kommen. Zwischen Kreisel Mittelstraße und Fußgängerampel Schulstraße werden die Anlieger ein kleines "Straßenfest im Stadtfest" feiern.

"Wir wollten uns auch endlich vor der eigenen Türe präsentieren können und nicht irgendwo mitten im Getümmel", sagt Ralf Hornscheidt als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde. "Und in diesem Jahr ist das erstmals möglich. Wir sind froh, dass das in der Abstimmung im Vorfeld so gut mit dem Stadtmarketing geklappt hat." Für den ersten Aufschlag dieser Vereinsmeilen-Verlängerung haben sich die Anlieger an diesem Hauptstraßen-Teilstück einiges einfallen lassen: Die evangelische Kirche wird eine eigene Bühne aufbauen, wo sich beispielsweise das gegenüberliegende Tanzatelier präsentieren wird, die Kindergärten Arche und Himmelszelt treten auf, der Posaunenchor, der Kirchenchor und die Singing People sorgen für musikalische Höhepunkte, und einen Modenschau rundet das Programm ab. Außerdem findet auf dem Platz vor dem Haus der Kirche eine Kunstaktion mit Handabdrücken der Besucher statt, die Kirche selbst wird geöffnet sein und mit dem Raum der Ruhe für etwas Abwechslung zum Trubel draußen sorgen.