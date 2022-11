Heiligenhaus Stadtbücherei zieht Jahresbilanz für 2021

In 2021 waren es erneut Vokabeln, die man der Bücherei im Thormählen-Bildungshaus nicht ohne weiteres zuordnen würde: Einbahnstraße, Schutzwände, Desinfektionsspender, Maskenpflicht, Kontaktdatenerfassung. So wenig einladend das alles klingt, so notwendig war das für den laufenden Betrieb unter Corona-Vorzeichen. Eins macht der nun vorgelegte Jahresbericht des Teams klar: Die Zeit blieb nicht ungenutzt.