Heiligenhaus zwischen Akten und Jubiläen Wie das Archiv Stadt-Geschichte schreibt

Über Jubiläumsmangel kann Heiligenhaus in jüngster Vergangenheit nicht klagen. 150 Jahre Feuerwehr, 125 Jahre Eigenständigkeit, 75 Jahre Stadtrechte – all das ist schon gebührend gefeiert. In diesem Jahr geht es weiter: 100 Jahre Rathaus-Neubau. Mit jedem einzelnen dieser Daten ist die Arbeit von Archivar Dr. Axel Bayer eng verbunden. Parallel lief und läuft allerdings der Archiv-Alltag im Büro mit Blick auf den Rathaus-Innenhof.