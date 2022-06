Ratingen : Neue Brücke führt über den Schwarzbach 

Per Kran wurde die Brücke an den Standort gebracht. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Rechtzeitig zum Folkerdey-Festival wurde das Interimsprojekt mit Hilfe eines Krans abgeschlossen.

(RP/kle) Pünktlich zum Folkerdey-Festival am Wochenende kann der Schwarzbach im Bereich des Eisenzeitlichen Gehöfts wieder überquert werden. Ein paar Meter vom früheren Brückenstandort entfernt, überspannt eine provisorische Stahlbrücke den Bach, sodass jetzt auch wieder von der Grillhütte aus die Toilette am linken Ufer erreichbar ist. Ein ähnliches Provisorium soll noch in diesem Sommer am Haselnussweg im Grünzug West errichtet werden, so die Stadt.